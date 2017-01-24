В Киеве возле входа в парк грабитель похитил кофемобиль

Сегодня, 17:46

ЧП случилось возле входа в Голосеевский парк, введен план "Перехват"

 

Неизвестный избил мужчину и вытянул из кофемобиля
Неизвестный избил мужчину и вытянул из кофемобиля

В Киеве напротив входа в Голосеевский парк неизвестный избил мужчину и вытянул из автомобиля "Пежо Партнер" (кофемобиль), который впоследствии угнал.

Приметы грабителя: рост – около 170-175см, возраст – около 40 лет.

Введен оперативный план "Перехват".

Напомним, в ноябре прошлого года в Голосеевском районе Киева неизвестный завладел кофе-автомобилем. Транспортное средство угнали из гаража. В полицию обратился 35-летний мужчина с просьбой разыскать его автомобиль "Peugeot", который был переоборудован в кофе-машину.
угон, грабитель, угнал, избил, перехват, кофемобиль, Голосеевский парк
Автор:

Влад Антонов

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

В Киеве из гаража угнали кофемобиль

25 Ноября 2016, 14:25

Из второго авто забрали машину для приготовления кофе  

Бизнес

В Киеве массово убирают незаконные кофемобили

22 Ноября 2016, 18:24

Завтра этот процесс продолжится  

Происшествия

В Киеве пьяный 18-летний юноша угнал "Таврию", чтобы покататься

30 Ноября 2016, 10:27

Молодому человеку грозит до пяти лет заключения  

Происшествия

В Киеве преступник угнал авто у мамы с ребенком

22 Августа 2016, 21:01

Был объявлен план "Перехват"

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования