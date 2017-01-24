В Киеве возле входа в парк грабитель похитил кофемобиль

В Киеве напротив входа в Голосеевский парк неизвестный избил мужчину и вытянул из автомобиля "Пежо Партнер" (кофемобиль), который впоследствии угнал.

Приметы грабителя: рост – около 170-175см, возраст – около 40 лет.

Введен оперативный план "Перехват".

Напомним, в ноябре прошлого года в Голосеевском районе Киева неизвестный завладел кофе-автомобилем. Транспортное средство угнали из гаража. В полицию обратился 35-летний мужчина с просьбой разыскать его автомобиль "Peugeot", который был переоборудован в кофе-машину.