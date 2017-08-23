ФОТОФАКТ. В Киеве возле жилого дома прорвало трубу, "гейзер" бьет выше четвертого этажа

В Киеве на улице Нежинской (Соломенский район) произошло ЧП: там прорвало трубу. Об этом сообщается в группе "Los Solomas / Соломенский район" в Facebook.

"Гейзер" с горячей водой бьет выше четвертого этажа, пишут очевидцы.

Напомним, в Киеве на бульваре Дружбы народов (Печерский район) вблизи одного из ТРЦ на автопарковке провалился асфальт вследствие прорыва трубы.

В конце июня в Киеве на улице Жолудева возле перекрестка с улицей Симиренко, (Борщаговка) провалился асфальт. В образовавшуюся дыру угодил автомобиль Hyundai. Как становится понятно из видео, у машины ушло в яму правое переднее колесо.