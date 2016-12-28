В Киеве юные брат и сестра попались на воровстве
Ворами оказались уроженцы Закарпатья
В Киеве оперативники задержали двух родственников-воров.
В руки правоохранителей 19-летняя девушка и ее 18-летний брат попали после совершения кражи. По данному факту начато уголовное производство.
Инцидент произошел в Печерском районе столицы. Во время отработки территории сотрудники управления уголовного розыска задержали двух человек, которые вытащили из сумки 26-летней жительницы Киевской области кошелек.
Ворами оказались брат и сестра – уроженцы Закарпатья, которые ранее не привлекались к уголовной ответственности.
Следственным отделом Печерского управления полиции Главного управления Национальной полиции в городе Киеве начато уголовное производство по ч. 1 ст. 185 ("Кража") Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до трех лет лишения свободы.
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