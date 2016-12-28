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В Киеве юные брат и сестра попались на воровстве http://www.segodnya.ua/img/article/7838/63_main.1482919982.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7838/63_tn.1482919982.jpg Происшествия Ворами оказались уроженцы Закарпатья  

В Киеве юные брат и сестра попались на воровстве

Сегодня, 12:10

Ворами оказались уроженцы Закарпатья

 

Брат и сестра вытащили из сумки девушки кошелек
Брат и сестра вытащили из сумки девушки кошелек. Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

В Киеве оперативники задержали двух родственников-воров.

В руки правоохранителей 19-летняя девушка и ее 18-летний брат попали после совершения кражи. По данному факту начато уголовное производство.

Инцидент произошел в Печерском районе столицы. Во время отработки территории сотрудники управления уголовного розыска задержали двух человек, которые вытащили из сумки 26-летней жительницы Киевской области кошелек.

Ворами оказались брат и сестра – уроженцы Закарпатья, которые ранее не привлекались к уголовной ответственности.

Следственным отделом Печерского управления полиции Главного управления Национальной полиции в городе Киеве начато уголовное производство по ч. 1 ст. 185 ("Кража") Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до трех лет лишения свободы.
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Источник:

"Сегодня"

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