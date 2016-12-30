В Киеве юные грабители забрали у парня дорогие гаджеты

В Киеве трое парней ограбили несовершеннолетнего.

В дежурную часть Подольского управления полиции обратилась мать потерпевшего. Она рассказала, что у ее сына трое неизвестных отобрали два мобильных телефона и камеру.

В ходе отработки территории района патрульные полицейские увидели трех человек, которые подпадали под описание подозреваемых. Правоохранители их задержали. В содеянном ребята сознались. У одного из них следственно-оперативная группа изъяла часть похищенных вещей.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Следственным отделом Подольского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (Грабеж) Уголовного кодекса Украины. Двух несовершеннолетних грабителей, которым 14 и 15 лет, правоохранители отпустили под личное обязательство, а 25-летнему соучастнику предъявлено подозрение и решается вопрос об избрании меры пресечения – содержание под стражей.