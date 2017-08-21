В Киеве юные хулиганы избили и ограбили прохожих

Сегодня, 11:38

Нападавших нашли во дворе улицы Межигорской, они признались в содеянном

 


Молодые парни решили заняться разбоем. Фото: facebook.com/KyivOperativ

Молодые парни решили заняться разбоем. Фото: facebook.com/KyivOperativ

Молодые парни решили заняться разбоем. Фото: facebook.com/KyivOperativ

Молодые парни решили заняться разбоем. Фото: facebook.com/KyivOperativ

Молодые парни решили заняться разбоем. Фото: facebook.com/KyivOperativ

Молодые парни решили заняться разбоем. Фото: facebook.com/KyivOperativ

Молодые парни решили заняться разбоем. Фото: facebook.com/KyivOperativ

В Киеве на улице Верхний Вал хулиганы напали на молодых парней.

Пострадавшие обратились к сотрудникам Управления полиции охраны в городе Киеве, сообщает "Киев Оперативный". Они просили о помощи и сообщили, что неизвестные им лица напали на них, избили и забрали две сумки и личные вещи, среди которых мобильный телефон и деньги. Одному из пострадавших оказали домедицинскую помощь, затем парня госпитализировали в больницу.

Посадив заявителей в полицейское авто, правоохранители начали отработку территории. Через несколько минут во дворе улицы Межигорской нападавшие были найдены. Троим из них по 19 лет, еще одному – 16. Сумка и IPhone были при них.

В содеянном парни признались. На месте работала следственно-оперативная группа.

Напомним, в июле в Киеве недалеко от станции метро "Выдубичи" произошло нападение на мужчину, который пил пиво. Внезапно к нему подошли две женщины и попросили их угостить хмельным напитком. Он согласился.

Дамы немного выпили, а затем из кустов внезапно вышли четверо мужчин. Они начали толкать бедолагу и натравливать на него собаку, которая впоследствии прикусила ногу потерпевшему. Затем нападавшие забрали у мужчины сумку и начали убегать. Пострадавший побежал за ними и выхватил сумку. Когда открыл, то обнаружил пропажу денег и мобильного телефона.
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