В Киеве юный "зацепер" сильно пострадал после падения с электрички

Вчера, 14:15

Школьник пытался покататься на электропоезде, зацепившись за последний вагон, однако не удержался и упал на рельсы

 

Мальчик неудачно покатался на электричке
Мальчик неудачно покатался на электричке. Автор фото: Григорий Салай, "Сегодня"

В Киеве произошло железнодорожное ЧП: 14-летний школьник-"зацепер" упал с вагона электрички.

Об этом пишет "Обозреватель" со ссылкой на медиков.

В понедельник вечером, 10 апреля подросток пытался покататься на электропоезде, зацепившись за последний вагон, однако не удержался и упал на рельсы.

В результате школьник получил многочисленные травмы: сотрясение головного мозга, закрытую травму живота и грудной клетки, а также перелом и рваные раны мягких тканей.

Пострадавший был доставлен в детскую специализированную больницу "Охматдет".

Напомним, под Киевом 29 января 15-летний подросток из столицы залез на вагон электропоезда, в результате чего получил сильный удар электрическим током.
школьник, подросток, электричка, вагон, травмы, перелом, рельсы, охматдет, зацепер

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

Юного экстремала ударило током на электричке

Под Киевом 15-летнего зацепера ударило током на электричке

30 Января, 13:03

Подростка забрали в реанимацию с серьезными ожогами

Происшествия

Мужчина не выжил после столкновения с электричкой

Подробности гибели мужчины под Киевом: погибшему было 27 лет, электричка отрезала ему ногу

4 Апреля, 13:00

ЧП произошло на станции "Квитнева", мужчина умер на месте

Происшествия

Компания подростков каталась на крыше электрички

В Киеве 12 подростков катались на крыше электропоезда

23 Марта, 18:12

Охрана железной дороги заставила молодых людей слезть, на место вызвали полицию  

Транспорт

Городская электричка переходит на летнее расписание

В Киеве городская электричка переходит на летний график работы

23 Марта, 15:59

Новое расписание вступает в силу с 26 марта и связано с переводом часов

Происшествия

В Броварах электричка сбила женщину

Под Киевом электричка насмерть сбила женщину

23 Февраля, 16:01

57-летняя местная жительница пересекала дорогу в неустановленном месте  

Происшествия

Молодой человек погиб. Фото: facebook

В Киеве парень в наушниках погиб под колесами электрички

22 Января, 13:00

Молодой человек переходил железнодорожные пути

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования