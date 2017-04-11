В Киеве юный "зацепер" сильно пострадал после падения с электрички

Школьник пытался покататься на электропоезде, зацепившись за последний вагон, однако не удержался и упал на рельсы

В Киеве произошло железнодорожное ЧП: 14-летний школьник-"зацепер" упал с вагона электрички.

Об этом пишет "Обозреватель" со ссылкой на медиков.

В понедельник вечером, 10 апреля подросток пытался покататься на электропоезде, зацепившись за последний вагон, однако не удержался и упал на рельсы.

В результате школьник получил многочисленные травмы: сотрясение головного мозга, закрытую травму живота и грудной клетки, а также перелом и рваные раны мягких тканей.

Пострадавший был доставлен в детскую специализированную больницу "Охматдет".

Напомним, под Киевом 29 января 15-летний подросток из столицы залез на вагон электропоезда, в результате чего получил сильный удар электрическим током.