В Киеве за день нашли четыре опасных снаряда

Все обнаруженные артиллерийские снаряды – времен Второй мировой войны

В Киеве обнаружили и уничтожили артиллерийские снаряды времен Второй мировой войны.

22 августа на ул. Б. Гмыри (Дарницкий район) нашли два артиллерийских снаряда Д-76. В этот же день, по ул. Радистов (Деснянский район) обнаружили два таких же снаряда.

Все обнаруженные артиллерийские снаряды – времен Второй мировой войны.

Группа пиротехников уничтожила снаряды на полигоне.

Всего с начала года на территории Киева было изъято и уничтожено 584 взрывоопасных предметов времен прошлых войн.

Напомним, в мае в Киеве на ул. Зоологической, 4а (Шевченковский район), во время проведения земляных работ был обнаружен артиллерийский снаряд АС-122 времен Второй мировой войны.