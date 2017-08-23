В Киеве за день нашли четыре опасных снаряда
Все обнаруженные артиллерийские снаряды – времен Второй мировой войны
В Киеве обнаружили и уничтожили артиллерийские снаряды времен Второй мировой войны.
22 августа на ул. Б. Гмыри (Дарницкий район) нашли два артиллерийских снаряда Д-76. В этот же день, по ул. Радистов (Деснянский район) обнаружили два таких же снаряда.
Все обнаруженные артиллерийские снаряды – времен Второй мировой войны.
Группа пиротехников уничтожила снаряды на полигоне.
Всего с начала года на территории Киева было изъято и уничтожено 584 взрывоопасных предметов времен прошлых войн.
Напомним, в мае в Киеве на ул. Зоологической, 4а (Шевченковский район), во время проведения земляных работ был обнаружен артиллерийский снаряд АС-122 времен Второй мировой войны.
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