В Киеве за сутки горели два частных дома

К счастью, в пожарах люди не пострадали

В Киеве спасатели ликвидировали пожар на территории частной усадьбы.

25 декабря в 19:32 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре, который возник на территории частной усадьбы по ул. Садовой (Дарницкий район), в двухэтажном жилом доме.

Хозяйка дома обнаружила возгорание и сразу позвонила по номеру "101".

Фото: facebook.com/MNSKyiv

Пожарные установили, что возгорание возникло в деревянном перекрытии вокруг дымоходной трубы с распространением пламени на кровлю.

В 20:44 спасатели ликвидировали пожар. В результате возгорания повреждены деревянное перекрытие, дымоходная труба, кровля на площади 6 кв. м.

Вероятной причиной возгорания является нарушение правил пожарной безопасности при устройстве печного отопления. Жертв и пострадавших нет.

Кроме того, спасатели ликвидировали пожар в частном доме.

26 декабря в 2:43 в оперативно-координационный центр Главного управления ГосЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре в частном доме по ул. Макаровской (Шевченковский район).

Фото: facebook.com/MNSKyiv

Как оказалось, пожар возник на первом этаже в хозяйственном помещении. Ситуацию осложняло то, что перекрытия и перегородки здания были деревянными, что способствовало быстрому распространению пламени.

Уже в 3:36 пожар был локализован, а в 4:06 – ликвидирован. В результате возгорания разобраны 60 кв. м деревянных конструкций здания.

Фото: facebook.com/MNSKyiv

На месте происшествия работало пять единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 25 человек личного состава подразделений ГУ ГосЧС Украины в Киеве.

К счастью, никто не пострадал. Сейчас причина возникновения пожара устанавливается.