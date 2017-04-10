В Киеве за сутки нашли четыре опасных снаряда времен Второй мировой войны

В Киеве обнаружили и уничтожили четыре взрывоопасных предмета времен Второй мировой войны.

9 апреля, во время проведения земляных работ по вул.Ижевской, 2, был обнаружен артиллерийский снаряд Д-122 мм. По ул. Генерала Родимцева, во время прогулки был обнаружен Д-122 мм. На Житомирском шоссе, в лесу обнаружили два Д-76 мм.. Все боеприпасы времен Второй мировой войны.

Пирохтехники обезвредили обнаруженные боеприпасы на полигоне.

Всего с начала года на территории Киева было изъято и уничтожено 272 взрывоопасных предмета времен Второй мировой войны.