В Киеве за сутки сгорели четыре машины

За прошедшие сутки в Киеве спасатели четыре раза выезжали на ликвидацию возгорания в частном автотранспорте, сообщает ГСЧС столицы.

Так, 19 апреля в 1:47 в Службу спасения 101 поступило сообщение о том, что во дворе 22-этажного жилого дома по ул. Анны Ахматовой, 46, в автомобиле Mazda CX-5 возник пожар. Уже в 2:05 пожарные потушили авто. Огонь уничтожил моторный отсек, повредил салон и лакокрасочное покрытие.

Следующий поступил пожарным в 5:26: во дворе девятиэтажного жилого дома на Оболонском проспекте, 34, горел автомобиль Mitsubishi Lancer. Как оказалось, огонь перекинулся ня на рядом расположенный автомобиль Geely. В 5:50 пожар был ликвидирован. В результате возгорания поврежден моторный отсек, лобовое стекло, панель приборов, лакокрасочное покрытие капота и повреждено в рядом расположенном автомобили Geely лакокрасочное покрытие задней правой двери и крылья.

Следующий вызов поступил в 9:22. В нем говорилось о том, что на проезжей части дороги по пр. Бандеры, во время движения загорелся автомобиль Renault. Владелец автомобиля смог самостоятельно потушить возгорание до прибытия пожарных. Спасатели, убедившись, что ячеек огня нет, в 9:36 передали на пункт связи дежурной части информацию о ликвидации и возвращение в подразделение. В результате возгорания повреждена электропроводка.

Последний поступил 20 апреля в 3:12: на проезжей части дороги по ул. Тулузы, 3-Б, вспыхнул автомобиль Mitsubishi Pajero. В 3:28 пожарные ликвидировали огонь. В результате возгорания поврежден моторный отсек, панель управления, бампер, лобовое стекло, фары и лакокрасочное покрытие.

Сейчас причина всех пожаров выясняется. Жертв и пострадавших нет.