Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости в Киеве Происшествия
В Киеве за сутки сгорели легковушка и автобус http://www.segodnya.ua/img/article/7859/94_main.1483705252.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7859/94_tn.1483705252.jpg Происшествия Пожары возникали в припаркованном на улице автотранспорте

В Киеве за сутки сгорели легковушка и автобус

Сегодня, 14:18

Пожары возникали в припаркованном на улице автотранспорте

У машины горел моторный отсек. Фото: ГСЧС Киева
У машины горел моторный отсек. Фото: ГСЧС Киева

За последние сутки столичные спасатели дважды выезжали на ликвидацию пожаров в автомобилях, рассказали в ГСЧС Киева.

Так, 5 января в 21:09 поступило сообщение о том, что на проезжей части дороги по ул. Урицкого, 1-А, горит автомобиль Daewoo Lanos. В 21:27 спасатели ликвидировали пожар. В результате возгорания поврежден моторный отсек, лакокрасочное покрытие передних крыльев и капота.

Следующий вызов поступил 6 января в 6:26: на проезжей части дороги по ул. Щербакова, 56, вспыхнул припаркованный автобус "Богдан". В 6:46 спасатели ликвидировали пожар. В результате пожара поврежден моторный отсек.

Причина инцидентов выясняется. Жертв и пострадавших нет.
пожар, легковушка, автомобиль, пожары, ГСЧС, сгорели
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

В Киеве сгорел заброшенный двухэтажный дом

Сегодня, 11:19

Пламя полностью охватило отселенное здание, пожар тушили более часа

Украина

В Украину идут снегопады. Фото: Pixabay

Украину на Рождество завалит снегом: выпадет до 35 сантиметров осадков

Вчера, 11:43

Спасатели и синоптики предупреждают о морозах и опасных погодных явлениях

Происшествия

ДТП под Киевом. Фото: ГСЧС

Жуткое ДТП под Киевом: огромный грузовик протаранил маршрутку, разлилось топливо

Вчера, 11:42

В результате аварии пострадали водитель и несколько пассажиров автобуса

Происшествия

Водолазы спасли рыбака, которого унесло на хрупкой льдине

4 Января, 20:31

Очевидцы возмущены действиями рыбаков

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.