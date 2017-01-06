В Киеве за сутки сгорели легковушка и автобус

Пожары возникали в припаркованном на улице автотранспорте

За последние сутки столичные спасатели дважды выезжали на ликвидацию пожаров в автомобилях, рассказали в ГСЧС Киева.

Так, 5 января в 21:09 поступило сообщение о том, что на проезжей части дороги по ул. Урицкого, 1-А, горит автомобиль Daewoo Lanos. В 21:27 спасатели ликвидировали пожар. В результате возгорания поврежден моторный отсек, лакокрасочное покрытие передних крыльев и капота.

Следующий вызов поступил 6 января в 6:26: на проезжей части дороги по ул. Щербакова, 56, вспыхнул припаркованный автобус "Богдан". В 6:46 спасатели ликвидировали пожар. В результате пожара поврежден моторный отсек.

Причина инцидентов выясняется. Жертв и пострадавших нет.