В Киеве за сутки сгорели три машины

За прошедшую ночь столичные спасатели трижды выезжали на тушение автопожаров, сообщает ГСЧС Киева.

Так, 19 января в 22:36 поступило сообщение о том, что на проезжей части дороги на Шевченковском проспекте, 84, горит припаркованный автомобиль "Славута". Владелец автомобиля смог самостоятельно потушить огонь до прибытия пожарных. Спасатели, убедившись, что ячеек огня нет, в 22:45 передали на пункт связи дежурной части информацию о ликвидации и возвращения в подразделение. В результате пожара поврежден моторный отсек.

Следующий вызов поступил 20 января в 1:26: пожар возник на обочине проезжей части дороги по ул. Большая Кольцевая, в автомобиле ВАЗ 2112. Уже в 1:43 бойцы ГСЧС потушили огонь. В результате возгорания повреждены салон, багажник и лакокрасочное покрытие.

Последний звонок поступил в дежурную часть в 1:58. В сообщении говорилось о том, что во дворе девятиэтажного жилого дома по пр. Победы, 18, загорелся автомобиль Hyundai Accent. В 2:15 возгорание было ликвидировано. В результате пожара автомобиль сгорел полностью.

Причина возникновения пожаров выясняется. К счастью, во всех трех случаях никто не пострадал.