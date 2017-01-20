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В Киеве за сутки сгорели три машины http://www.segodnya.ua/img/article/7902/71_main.1484926947.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7902/71_tn.1484926947.jpg Происшествия Автомобили загорелись поздно вечером и ночью, один сгорел дотла

В Киеве за сутки сгорели три машины

Сегодня, 17:42

Автомобили загорелись поздно вечером и ночью, один сгорел дотла

Одна из машин полностью сгорела. Фото: ugra-news.ru
Одна из машин полностью сгорела. Фото: ugra-news.ru

За прошедшую ночь столичные спасатели трижды выезжали на тушение автопожаров, сообщает ГСЧС Киева.

Так, 19 января в 22:36 поступило сообщение о том, что на проезжей части дороги на Шевченковском проспекте, 84, горит припаркованный автомобиль "Славута". Владелец автомобиля смог самостоятельно потушить огонь до прибытия пожарных. Спасатели, убедившись, что ячеек огня нет, в 22:45 передали на пункт связи дежурной части информацию о ликвидации и возвращения в подразделение. В результате пожара поврежден моторный отсек.

Следующий вызов поступил 20 января в 1:26: пожар возник на обочине проезжей части дороги по ул. Большая Кольцевая, в автомобиле ВАЗ 2112. Уже в 1:43 бойцы ГСЧС потушили огонь. В результате возгорания повреждены салон, багажник и лакокрасочное покрытие.

Последний звонок поступил в дежурную часть в 1:58. В сообщении говорилось о том, что во дворе девятиэтажного жилого дома по пр. Победы, 18, загорелся автомобиль Hyundai Accent. В 2:15 возгорание было ликвидировано. В результате пожара автомобиль сгорел полностью.

Причина возникновения пожаров выясняется. К счастью, во всех трех случаях никто не пострадал.
машины, спасатели, сгорел, автомобиль, ГСЧС
Источник:

"Сегодня"

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