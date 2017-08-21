В Киеве за сутки спасатели достали тела двоих утопленников

За сутки спасатели достали тела двух утопленников из столичных водоемов.

20 августа в 7:24 в Службу спасения 101 поступило сообщение о том, что в реке Днепр, недалеко от парка Дружбы народов, находится тело человека.

С помощью специального снаряжения спасатели достали тело 39-летнего мужчины и передали его работникам медицинской службы. Тело находилось на расстоянии 10 метров от берега и на глубине 3 м.

Второй вызов поступил в тот же день в 17:19. На озере Березка в Днепровском районе столицы на расстоянии 40 м от берега и на глубине 3 м обнаружили тело мужчины.

С помощью водолазно-спасательного снаряжения спасатели достали тело и передали работникам медицинской службы.

Сейчас причинами трагедий занимаются правоохранительные органы.

В ГУ ГСЧС Украины в Киеве напомнили, что всего с начала года на водных объектах города погибло 41 человек, из них 1 ребенок, спасены 67 человек, из них 2 ребенка.

Напомним, жуткая трагедия произошла на озере в селе Семиполки Броварского района. Как рассказали в ГС ЧС Киевской области, 15 августа утонули два человека: молодые влюбленные.