В Киеве за сутки троих человек покусали собаки

Две жертвы из трех были пьяными мужчинами

В течение суток, 14 января, в Киеве жертвами нападения собак стали двое мужчин и девушка-подросток.

Об этом пишет "Обозреватель" со ссылкой на медиков.

В селе Бортничи Дарницкого района на улице Луговой 25-летнего парня собака укусила за пах. Пострадавший был доставлен в Александровскую клиническую больницу в отделение урологии.

На улице Жолудева в Святошинском районе жертвой нападения собаки стал 62-летний пенсионер: животное вцепилось мужчине за ногу.

По данным медиков, оба пострадавших на момент госпитализации находились в состоянии алкогольного опьянения.

Также в результате нападения собаки пострадала 16-летняя школьница: бродячее животное укусило девушку за губу на улице Петровская в Шевченковском районе.

Напомним, 7 января под Киевом немецкие овчарки насмерть загрызли участника боевых действий на Востоке.