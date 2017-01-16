В Киеве за сутки троих человек покусали собаки
Две жертвы из трех были пьяными мужчинами
В течение суток, 14 января, в Киеве жертвами нападения собак стали двое мужчин и девушка-подросток.
Об этом пишет "Обозреватель" со ссылкой на медиков.
В селе Бортничи Дарницкого района на улице Луговой 25-летнего парня собака укусила за пах. Пострадавший был доставлен в Александровскую клиническую больницу в отделение урологии.
На улице Жолудева в Святошинском районе жертвой нападения собаки стал 62-летний пенсионер: животное вцепилось мужчине за ногу.
По данным медиков, оба пострадавших на момент госпитализации находились в состоянии алкогольного опьянения.
Также в результате нападения собаки пострадала 16-летняя школьница: бродячее животное укусило девушку за губу на улице Петровская в Шевченковском районе.
Напомним, 7 января под Киевом немецкие овчарки насмерть загрызли участника боевых действий на Востоке.
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