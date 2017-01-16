Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости в Киеве Происшествия
В Киеве за сутки троих человек покусали собаки http://www.segodnya.ua/img/article/7885/17_main.1484555269.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7885/17_tn.1484555269.jpg Происшествия Две жертвы из трех были пьяными мужчинами  

В Киеве за сутки троих человек покусали собаки

Сегодня, 10:26

Две жертвы из трех были пьяными мужчинами

 

Собаки покусали двоих мужчин и девочку. Фото: fairyfox.com.ua
Собаки покусали двоих мужчин и девочку. Фото: fairyfox.com.ua

В течение суток, 14 января, в Киеве жертвами нападения собак стали двое мужчин и девушка-подросток.

Об этом пишет "Обозреватель" со ссылкой на медиков.

В селе Бортничи Дарницкого района на улице Луговой 25-летнего парня собака укусила за пах. Пострадавший был доставлен в Александровскую клиническую больницу в отделение урологии.

На улице Жолудева в Святошинском районе жертвой нападения собаки стал 62-летний пенсионер: животное вцепилось мужчине за ногу.

По данным медиков, оба пострадавших на момент госпитализации находились в состоянии алкогольного опьянения.

Также в результате нападения собаки пострадала 16-летняя школьница: бродячее животное укусило девушку за губу на улице Петровская в Шевченковском районе.

Напомним, 7 января под Киевом немецкие овчарки насмерть загрызли участника боевых действий на Востоке.
собаки, собака, укус, школьница, бортничи, животное, укусила

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

Мужчина погиб, защищая знакомую

Под Киевом военного разорвала стая злых овчарок: все подробности трагедии

10 Января, 10:15

40-летний Владимир Томилин приехал в село проведать свою старенькую мать

Происшествия

Собака сильно пострадала

В Киеве нашли избитую до полусмерти собаку в дорогом ошейнике

9 Января, 10:20

Хозяев животного ищут  

Происшествия

В Киеве раненая собака сама пришла за помощью в больничный травмпункт

Вчера, 15:01

Несчастному животному помогли столичные спасатели

Общество

Собака сильно покусала девушку. Фото: facebook

Британская модель продолжит карьеру манекенщицы после жесткого нападения собаки

13 Января, 17:39

Зубы собаки оставили на губах и подбородке Шэннон глубокие раны

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.