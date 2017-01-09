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В Киеве за сутки в снежный плен попали 4 грузовика, 4 легковушки и троллейбус http://www.segodnya.ua/img/article/7864/89_main.1483952837.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7864/89_tn.1483952837.jpg Происшествия Спасатели освободили транспорт из заносов  

В Киеве за сутки в снежный плен попали 4 грузовика, 4 легковушки и троллейбус

Сегодня, 11:07

Спасатели освободили транспорт из заносов

 

Спасатели помогают водителям застрявшего транспорта. Фото: facebook.com/MNSKyiv
Спасатели помогают водителям застрявшего транспорта. Фото: facebook.com/MNSKyiv

В связи со сложными погодными условиями на территории Киева спасатели работают в усиленном режиме и помогают водителям, которые попали в снежные заносы. В частности, работники столичной службы спасения "101" дежурят на ул. Елены Телиги, Надднепровском шоссе, бул. Леси Украинки, ул. Академика Заболотного, просп. Правды и на Подольском спуске.

За минувшие сутки столичные спасатели освободили из снежных заносов 9 транспортных средств: 2 грузовых автомобиля и троллейбус по ул. Телиги, 4 автомобиля в районе Печерского моста, и еще 2 грузовика по ул. Луговой и ул. Семьи Сосниных.
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Источник:

"Сегодня"

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