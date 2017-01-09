В Киеве за сутки в снежный плен попали 4 грузовика, 4 легковушки и троллейбус

В связи со сложными погодными условиями на территории Киева спасатели работают в усиленном режиме и помогают водителям, которые попали в снежные заносы. В частности, работники столичной службы спасения "101" дежурят на ул. Елены Телиги, Надднепровском шоссе, бул. Леси Украинки, ул. Академика Заболотного, просп. Правды и на Подольском спуске.

За минувшие сутки столичные спасатели освободили из снежных заносов 9 транспортных средств: 2 грузовых автомобиля и троллейбус по ул. Телиги, 4 автомобиля в районе Печерского моста, и еще 2 грузовика по ул. Луговой и ул. Семьи Сосниных.