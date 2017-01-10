В Киеве задержали банду семейных сутенеров

Супруги привлекли к работе в секс-индустрии более 30 девушек в возрасте от 18 до 35 лет

Правоохранители разоблачили преступную группировку, которая занимались сводничеством и сутенерством на территории столицы и Киевской области. В банду входило шесть человек. Ее организаторы — супруги из Киевской области. Они привлекли к работе в секс-индустрии более 30 девушек в возрасте от 18 до 35 лет.

Путаны предоставляли свои услуги в арендованных квартирах, гостиницах, саунах за 1000—2500 грн/час. Большую часть средств проститутки отдавали своим хозяевам.

Во время спецоперации полицейские и сотрудники прокуратуры Бориспольского района задержали банду на горячем — при передаче денег за услуги. Во время обысков у сутенеров изъяли оружие, деньги и записные книжки с перечнем клиентов и "черной бухгалтерией".

По факту открыто уголовное производство по статьям "Создание или содержание мест разврата и сводничество" и "Сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией". Подозреваемым грозит до 7 лет лишения свободы.