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В Киеве задержали банду семейных сутенеров http://www.segodnya.ua/img/article/7867/34_main.1484037323.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7867/34_tn.1484037323.jpg Происшествия Супруги привлекли к работе в секс-индустрии более 30 девушек в возрасте от 18 до 35 лет

В Киеве задержали банду семейных сутенеров

Сегодня, 10:33

Супруги привлекли к работе в секс-индустрии более 30 девушек в возрасте от 18 до 35 лет

Организаторам борделя грозит тюремный срок
Организаторам борделя грозит тюремный срок

Правоохранители разоблачили преступную группировку, которая занимались сводничеством и сутенерством на территории столицы и Киевской области. В банду входило шесть человек. Ее организаторы — супруги из Киевской области. Они привлекли к работе в секс-индустрии более 30 девушек в возрасте от 18 до 35 лет.

Путаны предоставляли свои услуги в арендованных квартирах, гостиницах, саунах за 1000—2500 грн/час. Большую часть средств проститутки отдавали своим хозяевам.

Во время спецоперации полицейские и сотрудники прокуратуры Бориспольского района задержали банду на горячем — при передаче денег за услуги. Во время обысков у сутенеров изъяли оружие, деньги и записные книжки с перечнем клиентов и "черной бухгалтерией".

По факту открыто уголовное производство по статьям "Создание или содержание мест разврата и сводничество" и "Сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией". Подозреваемым грозит до 7 лет лишения свободы.
деньги, проститутки, правоохранители, сутенерство, уголовное производство
Автор:

Кириченко Леся

Источник:

"Сегодня"

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