В Киеве задержали банду торговцев человеческими органами

Вчера, 23:36

Злоумышленники подыскивали малообеспеченных граждан и предлагали им продать почку за 13-15 долларов

Группировка торговала органами украинцев за рубежом. Фото: ssu.gov.ua
Группировка торговала органами украинцев за рубежом. Фото: ssu.gov.ua

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией Киевской области задержали участников транснациональной группировки, которая специализировалась на торговле внутренними органами людей, передает пресс-служба СБУ.

"Злоумышленники из Украины и нескольких других стран подыскивали малообеспеченных граждан и предлагали им продать почку. Для прикрытия нелегального бизнеса, организаторы создали коммерческую структуру, которая якобы предоставляла услуги лечебного туризма. Донорам дельцы платили 13-15 долларов США, сами получали от 80 до 100 тысяч из клиента", – говорится в сообщении СБУ.

В пресс-службе добавили, что после получения согласия доноров, злоумышленники переправляли их за границу для проведения хирургических операции. Ежемесячно за границу на операцию выезжали 4-5 украинцев.

Сейчас в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 149 Уголовного кодекса Украины, задержаны шесть участников группировки. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 8 до 15 лет с конфискацией имущества. Продолжаются обыски и неотложные оперативно-следственные действия.
интерпол, задержаны, торговля органами, злоумышленники
Источник:

"Сегодня"

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