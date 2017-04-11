В Киеве задержали банду торговцев человеческими органами

Злоумышленники подыскивали малообеспеченных граждан и предлагали им продать почку за 13-15 долларов

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией Киевской области задержали участников транснациональной группировки, которая специализировалась на торговле внутренними органами людей, передает пресс-служба СБУ.

"Злоумышленники из Украины и нескольких других стран подыскивали малообеспеченных граждан и предлагали им продать почку. Для прикрытия нелегального бизнеса, организаторы создали коммерческую структуру, которая якобы предоставляла услуги лечебного туризма. Донорам дельцы платили 13-15 долларов США, сами получали от 80 до 100 тысяч из клиента", – говорится в сообщении СБУ.

В пресс-службе добавили, что после получения согласия доноров, злоумышленники переправляли их за границу для проведения хирургических операции. Ежемесячно за границу на операцию выезжали 4-5 украинцев.

Сейчас в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 149 Уголовного кодекса Украины, задержаны шесть участников группировки. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 8 до 15 лет с конфискацией имущества. Продолжаются обыски и неотложные оперативно-следственные действия.