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В Киеве задержали грабителя-наркомана http://www.segodnya.ua/img/article/7861/91_main.1483793061.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7861/91_tn.1483793061.jpg Происшествия Мужчина решил "подзаработать", вырвав из рук у незнакомца телефон  

В Киеве задержали грабителя-наркомана

Сегодня, 14:43

Мужчина решил "подзаработать", вырвав из рук у незнакомца телефон

 

Грабитель – местный житель, который хотел «подзаработать». Фото: kyiv.npu.gov.ua
Грабитель – местный житель, который хотел «подзаработать». Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Деснянском районе столицы правоохранители задержали грабителя.

Злоумышленник выхватил у прохожего смартфон и пытался скрыться, однако уже через несколько минут после совершенного давал объяснения правоохранителям.

В дежурную часть территориального управления полиции поступил вызов о том, что на улице у мужчины неизвестный вырвал из рук мобильный телефон. Сотрудники полиции охраны задержали подозреваемого еще до приезда следственно-оперативной группы.

Полицейские установили, что грабитель – местный житель, который хотел "подзаработать", ограбив случайного мужчину. Он просто подбежал к прохожему, который стоял на остановке с мобильным телефоном в руках и, вырвав гаджет, начал перебегать дорогу. Там его и задержали правоохранители.

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Фото: kyiv.npu.gov.ua

При проведении поверхностного осмотра у задержанного было обнаружено также несколько свертков с измельченным веществом, похожим на наркотическое, которое сразу же направили на экспертизу. Также установлено, что правонарушитель уже был ранее судим за хранение и употребление наркотиков.

Злоумышленника доставили в Деснянское управление полиции для проведения дальнейших следственных действий.

Следственным отделом Деснянского управления полиции ГУНП в г. Киеве по данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 186 (Грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанного.
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Источник:

"Сегодня"

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