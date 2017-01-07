В Киеве задержали грабителя-наркомана

В Деснянском районе столицы правоохранители задержали грабителя.

Злоумышленник выхватил у прохожего смартфон и пытался скрыться, однако уже через несколько минут после совершенного давал объяснения правоохранителям.

В дежурную часть территориального управления полиции поступил вызов о том, что на улице у мужчины неизвестный вырвал из рук мобильный телефон. Сотрудники полиции охраны задержали подозреваемого еще до приезда следственно-оперативной группы.

Полицейские установили, что грабитель – местный житель, который хотел "подзаработать", ограбив случайного мужчину. Он просто подбежал к прохожему, который стоял на остановке с мобильным телефоном в руках и, вырвав гаджет, начал перебегать дорогу. Там его и задержали правоохранители.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

При проведении поверхностного осмотра у задержанного было обнаружено также несколько свертков с измельченным веществом, похожим на наркотическое, которое сразу же направили на экспертизу. Также установлено, что правонарушитель уже был ранее судим за хранение и употребление наркотиков.

Злоумышленника доставили в Деснянское управление полиции для проведения дальнейших следственных действий.

Следственным отделом Деснянского управления полиции ГУНП в г. Киеве по данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 186 (Грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанного.