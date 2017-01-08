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В Киеве задержали иностранного грабителя (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7863/54_main.1483880123.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7863/54_tn.1483880123.jpg Происшествия Мужчине не удалось убежать от оперативников  

В Киеве задержали иностранного грабителя (фото)

Сегодня, 14:54

Мужчине не удалось убежать от оперативников

 

В Киеве на Святошино после совершения ограбления задержали "гастролера". Заявитель вовремя сообщил правоохранителям о грабеже из автомобиля, и именно это позволило задержать злоумышленника с награбленными вещами.

Оперативники уголовного розыска, получив информацию о преступлении на парковке около двух торговых центров, начали осматривать прилегающую территорию.

Их внимание привлек мужчина, похожий по приметам на подозреваемого. При приближении правоохранителей он пытался убежать, однако, несмотря на все усилия, его задержали.

При нем были две сумки черного цвета, которые затем узнали пострадавшие. Документы, находившиеся внутри, четко указывали на владельцев этих вещей.

На место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы управления, они тщательно исследовали и зафиксировали доказательства.

Мужчину задержали по ст. 208 УПК Украины (Задержание уполномоченным должностным лицом). Он признался в содеянном. Задержанному 33 года, он уроженец другого государства.

Следственным отделом Святошинского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 186 (Грабеж) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту грозит до четырех лет лишения свободы. Проводится досудебное расследование, а оперативные сотрудники проверяют задержанного на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории района и города.

Напомним, на днях в Деснянском районе столицы правоохранители задержали грабителя. Злоумышленник выхватил у прохожего смартфон и пытался скрыться, однако уже через несколько минут после совершенного давал объяснения правоохранителям.
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