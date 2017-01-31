В Киеве задержали мужчину, который обворовывал детсады и школы

Сегодня, 13:35

Вор похищал камеры наружного наблюдения

В рюкзаке патрульные обнаружили инструменты и камеру наружного наблюденияФото: patrol.police.gov.ua
В рюкзаке патрульные обнаружили инструменты и камеру наружного наблюденияФото: patrol.police.gov.ua

В Киеве патрульные задержали 36-летнего мужчину, который может быть причастен к серии краж камер наружного наблюдения из детсадов и школ в Соломенском районе города. В ночь на 31 января на улице Лебедева-Кумача патрульные полицейские заметили пешехода, который показался им подозрительным. Мужчина нес в рюкзаке что-то тяжелое и попытался скрыться из поля зрения полицейских, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.

В рюкзаке патрульные обнаружили инструменты и предмет, похожий на камеру наружного наблюдения. Инспекторы также выяснили, что в течение последних двух недель неизвестные несколько раз похищали такие устройства из зданий детсадов и школ. Их назначение — обеспечить наблюдение за безопасностью детей.

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Фото: patrol.police.gov.ua

Мужчину доставили в Соломенское отделение полиции. Теперь следователи выяснят, причастен ли он к этим кражам.

Напомним, на днях в Киеве мужчина украл телевизор из кабинета врача. Убежать правонарушителю помешали полицейские, прибывшие на вызов.
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Источник:

"Сегодня"

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