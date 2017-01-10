В Киеве задержали напавших на таксиста угонщиков

Один из мужчин утверждает, что бы пьян и ничего не помнит

Полиция Киева задержала угонщиков такси, которые напали на водителя.

Напомним, злоумышленники воспользовались услугами перевозчика, но когда должны были рассчитаться, напали на таксиста с удавкой. Мужчина вырвался и выбежал из машины, а правонарушители тем временем завладели его автомобилем. В микрорайоне Пуща-Водица правоохранители задержали подозреваемых.

В 21:50 в дежурную часть столичной полиции поступило сообщение о нападении на водителя и угоне автомобиля "Renault". О правонарушениях срочно проинформировали экипажи полиции, патрулирующие улицы, а также оперативные подразделения. К заявителю, на улицу Пугачева, выехала следственно-оперативная группа Шевченковского управления полиции.

На месте происшествия к правоохранителям обратился 41-летний уроженец Луганской области, который проживает в Киеве и работает таксистом. Мужчина рассказал: примерно в 21:20 на проспекте Свободы он подобрал двух пассажиров и повез их к дому недалеко от станции метро "Лукьяновская". У места назначения мужчины сменили адрес и попросили подвезти их к супермаркету. Возле магазина пассажиры уже должны были рассчитаться за услуги, однако вместо этого злоумышленник, который сидел сзади, накинул на шею водителю веревку и попытался придушить. Луганчанин вырвался и выскочил из салона. Нападавшие завладели автомобилем и уехали.

Во время отработки территории города экипаж полка полиции особого назначения в микрорайоне Пуща-Водица обнаружил разыскиваемый "Renault" и задержал двух мужчин, в которых потерпевший водитель узнал нападавших. Злоумышленников задержали в рамках статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следственно-оперативная группа задокументировала правонарушение. Сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований, а затем начали уголовное производство по ч. 3 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

Один из задержанных – 33-летний уроженец Винницкой области, ранее судимый за совершение грабежа и разбоя. Приговором суда он отбывал наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет, освободился десять месяцев назад. Сейчас готовится представление о его аресте.

Второй соучастник – 29-летний житель Черкасской области, предварительно, ранее не судимый. Он пояснил, что преступления не совершал, а был в состоянии алкогольного опьянения и ничего не помнит.

В рамках досудебного расследования следователи установят все обстоятельства происшествия и степень вины каждого из участников. По закону им грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет.