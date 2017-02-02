В Киеве задержали вора элитного алкоголя

Сегодня, 10:13

Менее недели назад правонарушителя уже задерживали за совершение аналогичного преступления

 

В Киеве задержали вора элитного алкоголя
Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

В Киеве задержали любителя элитных напитков.

Мужчина похитил из супермаркета бутылку дорогого алкоголя, но убежать ему помешал охранник, который вызвал полицию.

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Фото: kyiv.npu.gov.ua

В дежурную часть Оболонского управления полиции поступило сообщение о том, что в помещении магазина находится вор. По указанному адресу срочно прибыли правоохранители.

На месте происшествия полицейские выяснили, что злоумышленник украл с прилавка бутылку алкоголя стоимостью 500 гривен. Во время общения с правоохранителями 39-летний мужчина признался в содеянном.

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Фото: kyiv.npu.gov.ua

В полиции выяснили, что менее недели назад правонарушителя уже задерживали за совершение аналогичного преступления. Находясь под личным обязательством, он решился на повторную кражу.

По данному факту следственным отделом начато уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет тюремного заключения.

Сейчас задержанному сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в январе в Киеве на Подоле участковый офицер полиции задержал иностранца за кражу из магазина. В дежурную часть позвонил работник охраны супермаркета и рассказал о мужчине, который подозрительно себя вел в магазине. Когда на место происшествия прибыл участковый офицер полиции, в кармане 36-летнего мужчины-иностранца следственно-оперативная группа обнаружила похищенный товар: две банки красной икры.
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Источник:

"Сегодня"

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