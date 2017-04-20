В Киеве задержали земельного взяточника

Сегодня, 11:58

Глава сельсовета требовал 70 тысяч гривен за участок для строительства

Главу сельсовета поймали на горячем
Главу сельсовета поймали на горячем

В Киевской области на взятке погорел очередной глава сельсовета, мужчину вчера задержали сотрудники СБУ и прокуратуры Киева.

"Глава одного из сельсоветов в Васильковском районе требовал от местного жителя 70 тыс. грн за содействие в выделении в частную собственность земучастка под индивидуальное строительство", — рассказали правоохранители.

Задержали чиновника практически на рабочем месте — возле здания сельсовета сразу после того, как он получил всю сумму в конверте.

Открыто уголовное производство, решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения. Злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, месяц назад был также задержан глава сельсовета в Бориспольском районе на гигантской взятке в 250 тыс. евро, которые он получил за выделение участка земли в аренду.
взятка, сбу, участок, правоохранители, задержан, уголовное производство
Автор:

Наталья Мамчур

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Одесса

Взятка. За $500 следователь предлагал не привлекать одессита за кражу. Фото: facebook.com

Крупные взятки чиновников: в Одессе громкие дела зависли в судах

Сегодня, 08:19

По мнению политологов, в последние два года борьба с коррупцией в стране и в Одессе действительно активизировалась

Происшествия

Следователя столичной полиции поймали на крупной взятке

18 Апреля, 20:44

Деньги полицейский вымогал у родственников мужчины, которого поймали в составе группы квартирных воров

Происшествия

Сотрудника исполнительной службы поймали на взятке

В Киеве госслужащего поймали на взятке в 90 тысяч гривен

18 Апреля, 18:27

За указанную сумму сотрудник исполнительной службы пообещал снять арест с банковских счетов общества

Происшествия и криминал

Чиновник присвоил 400 тысяч гривен. Фото: СБУ

Чиновник получил пять лет тюрьмы за кражу денег, выделенных на ремонт школы

18 Апреля, 16:11

Руководитель отдела РГА и начальник государственного строительного предприятия договорились с подрядчиком о завышении стоимости работ

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования