В Киеве задержали земельного взяточника

Глава сельсовета требовал 70 тысяч гривен за участок для строительства

В Киевской области на взятке погорел очередной глава сельсовета, мужчину вчера задержали сотрудники СБУ и прокуратуры Киева.

"Глава одного из сельсоветов в Васильковском районе требовал от местного жителя 70 тыс. грн за содействие в выделении в частную собственность земучастка под индивидуальное строительство", — рассказали правоохранители.

Задержали чиновника практически на рабочем месте — возле здания сельсовета сразу после того, как он получил всю сумму в конверте.

Открыто уголовное производство, решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения. Злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, месяц назад был также задержан глава сельсовета в Бориспольском районе на гигантской взятке в 250 тыс. евро, которые он получил за выделение участка земли в аренду.