В Киеве заметили необычных белых птиц

Сегодня, 12:04

Вороны с белым оперением в природе очень редки

 


Белые птицы на Троещине. Фото: facebook.com/Троещина-ВК

Белые птицы на Троещине. Фото: facebook.com/Троещина-ВК

Белые птицы на Троещине. Фото: facebook.com/Троещина-ВК

Белые птицы на Троещине. Фото: facebook.com/Троещина-ВК

Белые птицы на Троещине. Фото: facebook.com/Троещина-ВК

В Киеве на Троещине местные жители сфотографировали птиц, похожих на белых ворон и белых воробьев. Правда, в комментариях некоторые интернет-пользователи утверждают, что это галки.

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Отметим, что вороны с белым оперением в природе очень редки, так как их цвет обусловлен довольно редкой мутацией — альбинизмом и они более уязвимы для хищников из-за своей заметности.

Напомним, в Киеве жители двора спасли от садиста двух маленьких воронят. Мужчина с ребенком угрожал убить из рогатки птенцов, выпавших из гнезда.
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Источник:

"Сегодня"

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