В Киеве заметили "пылевого дьявола"

В Киеве на пляже заметили песчаное "торнадо".

Как сообщает Пляжный патруль, 18 августа на пляже "Венеция" в Гидропарке пляжный патрульный Максим Алексеенко зафиксировал на видео песчаный вихрь.

В англоязычных странах такие атмосферные явления часто называют "пылевыми дьяволами" (англ. Dust devil).

Природа появления торнадо и песчаных вихрей абсолютно разная.

Если торнадо развиваются из грозового облака и постепенно "тянутся" к поверхности земли, то пылевые вихри образуются непосредственно на земле из-за сильного нагрева почвы в жаркую погоду.

Особенно распространены такие вихри в пустынях. Обычно существуют они не более нескольких минут. Поэтому, если вы оказались на пути такого "мини-торнадо", главное – это защитить глаза с помощью подручных средств.

Солнцезащитные очки – хорошо. Однако, если у вас под рукой есть маска для подводного плавания или очки, плотно прилегающие к лицу, они станут идеальной защитой в случае такой кратковременной стихии.

Также, по возможности, желательно дышать через увлажненную ткань. Если вихрь довольно большой, остерегайтесь летающих предметов, которые могут травмировать.