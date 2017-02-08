В Киеве замглавы медучреждения требовала взятку за справку об инвалидности

В Киеве задержали заместителя руководителя одного из медицинских заведений, которая требовала 800 долларов США за справку об инвалидности. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

Правоохранители задержали заместителя директора Коммунального некоммерческого предприятия "Центр первичной медико-санитарной помощи № 2" Соломенского района города Киева во время получения неправомерной выгоды.

"Указанное лицо требовало от гражданина 800 долларов США за утверждение результатов комиссии по подтверждению диагноза инвалидности и последующее направление материалов на прохождение медико-социальной экспертной комиссии", – говорится в сообщении.

Должностное лицо задержано в порядке ст. 208 УПК Украины сразу после получения неправомерной выгоды.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

Продолжаются первоочередные следственные действия.

Ранее прокуратура Киева задержала на взятке в 40 тыс. гривен чиновника Департамента земресурсов КГГА.