В Киеве запускают новый автобусный маршрут (схема движения)

Автобусы будут курсировать от станции метро "Харьковская" до ул. Драгоманова

С 6 января в Киеве запускается новый автобусный маршрут № 17 "ст. м. "Харьковская" – ул. Михаила Драгоманова", сообщает "Киевпастранс".

Он будет курсировать по следующему маршруту: ст. м. "Харьковская" – ул. Николая Бажана – ул. Ревуцкого – ул. Анны Ахматовой – ул. Драгоманова – ул. Здолбуновская – ул. Ревуцкого – ст. м. "Харьковская".

Работу маршрута обеспечат 4 автобуса с интервалом движения в часы "пик" до 7 минут, а в "межпиковые" часы – до 14 мин.