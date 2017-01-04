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В Киеве запускают новый автобусный маршрут (схема движения) http://www.segodnya.ua/img/article/7856/15_main.1483549239.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7856/15_tn.1483549239.jpg Происшествия Автобусы будут курсировать от станции метро "Харьковская" до ул. Драгоманова

В Киеве запускают новый автобусный маршрут (схема движения)

Сегодня, 19:01

Автобусы будут курсировать от станции метро "Харьковская" до ул. Драгоманова

В Киеве запускают новый автобусный маршрут (схема движения)

С 6 января в Киеве запускается новый автобусный маршрут № 17 "ст. м. "Харьковская" – ул. Михаила Драгоманова", сообщает "Киевпастранс".

Он будет курсировать по следующему маршруту:  ст. м. "Харьковская" – ул. Николая Бажана – ул. Ревуцкого – ул. Анны Ахматовой – ул. Драгоманова – ул. Здолбуновская – ул. Ревуцкого – ст. м. "Харьковская".

Работу маршрута обеспечат 4 автобуса с интервалом движения в часы "пик" до 7 минут, а в "межпиковые" часы – до 14 мин.

bus_17
маршрут, автобусы, киевпастранс
Источник:

"Сегодня"

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