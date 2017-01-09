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В Киеве застрелили мужчину, который пытался защитить сына-должника http://www.segodnya.ua/img/article/7865/66_main.1483967412.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7865/66_tn.1483967412.jpg Происшествия Незнакомцы требовали возврата денег у парня в подъезде  

В Киеве застрелили мужчину, который пытался защитить сына-должника

Сегодня, 15:10

Незнакомцы требовали возврата денег у парня в подъезде

 

В столице произошло убийство
В столице произошло убийство. Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

В Дарницком районе Киева по улице Ревуцкого, 44 произошло убийство.

Об этом сообщают "Стражи Эспрессо" со ссылкой на собственные источники.

Как стало известно, мужчина 1962 года рождения услышал, что в подъезде между его сыном и несколькими незнакомцами произошла стычка – у парня требовали возврата денежного долга.

Отец начал заступаться за сына, за что был застрелен из пистолета.

На месте работает следственно-оперативная группа, правоохранители опрашивают свидетелей. Полиция разыскивает подозреваемых.
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