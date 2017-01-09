В Киеве застрелили мужчину, который пытался защитить сына-должника

Незнакомцы требовали возврата денег у парня в подъезде

В Дарницком районе Киева по улице Ревуцкого, 44 произошло убийство.

Об этом сообщают "Стражи Эспрессо" со ссылкой на собственные источники.

Как стало известно, мужчина 1962 года рождения услышал, что в подъезде между его сыном и несколькими незнакомцами произошла стычка – у парня требовали возврата денежного долга.

Отец начал заступаться за сына, за что был застрелен из пистолета.

На месте работает следственно-оперативная группа, правоохранители опрашивают свидетелей. Полиция разыскивает подозреваемых.