В Киеве застрелился сотрудник СБУ – СМИ (фото)

Сообщается, что он выстрелил себе в голову из табельного оружия

В Киеве, в здании Департамента охраны государственной тайны и лицензирования СБУ застрелился сотрудник ведомства.

Об этом сообщает "Эспрессо".

Отмечается, что официального подтверждения этой информации нет.

Трагедия произошла около 17:00.

Сообщается, что мужчина якобы выстрелил себе в голову из табельного оружия и погиб.

На месте трагедии работает оперативно-следственная группа, военные прокуроры Киевского гарнизона, говорится в сообщении.