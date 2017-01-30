В Киеве застрелился сотрудник СБУ – СМИ (фото)
Сообщается, что он выстрелил себе в голову из табельного оружия
В Киеве, в здании Департамента охраны государственной тайны и лицензирования СБУ застрелился сотрудник ведомства.
Об этом сообщает "Эспрессо".
Отмечается, что официального подтверждения этой информации нет.
Трагедия произошла около 17:00.
Сообщается, что мужчина якобы выстрелил себе в голову из табельного оружия и погиб.
На месте трагедии работает оперативно-следственная группа, военные прокуроры Киевского гарнизона, говорится в сообщении.
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