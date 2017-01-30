В Киеве застрелился сотрудник СБУ – СМИ (фото)

Сегодня, 00:45

Сообщается, что он выстрелил себе в голову из табельного оружия

В Киеве, в здании Департамента охраны государственной тайны и лицензирования СБУ застрелился сотрудник ведомства.

Об этом сообщает "Эспрессо".

Отмечается, что официального подтверждения этой информации нет.

Трагедия произошла около 17:00.

Сообщается, что мужчина якобы выстрелил себе в голову из табельного оружия и погиб.

На месте трагедии работает оперативно-следственная группа, военные прокуроры Киевского гарнизона, говорится в сообщении. 
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