В Киеве завтра ожидается сильное похолодание

Сегодня, 16:54

Днем снова будет идти снег

 

7-8 февраля в столице ожидается значительное похолодание
7-8 февраля в столице ожидается значительное похолодание. Автор фото: Елена Расенко, "Сегодня"

По прогнозу Украинского гидрометцентра, 7-8 февраля в столице ожидается значительное похолодание, минимальная температура воздуха снизится до 10-12° мороза. Ночью небольшой, днем умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер восточный, 7-12 м/с.

Кроме того, по прогнозам синоптиков, 8 и 9 февраля ожидается дальнейшее понижение температуры: ночью 8 февраля 13-15° мороза, 9 февраля около 20°, днем 9-14° мороза. 8 февраля ночью умеренный снег, метель, днем небольшой снег, ветер восточный, 7-12 м с.

Городская власть призывает киевлян не пользоваться собственным авто во время снегопада и отдавать предпочтение общественному транспорту. Это необходимо для своевременной уборки снега в условиях снегопада, значительно ускорит работу коммунальных служб и позволит избежать возникновения заторов на дорогах города.
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Источник:

"Сегодня"

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