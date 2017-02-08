В Киеве завтра похолодает до минус 20

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Городские власти просят водителей быть внимательными на дорогах

 

9 февраля ночью в столице ожидается снижение температуры до 20° мороза
9 февраля ночью в столице ожидается снижение температуры до 20° мороза. Автор фото: Анастасия Искрицкая, "Сегодня"

По прогнозу Украинского гидрометцентра, 9 февраля ночью в столице ожидается снижение температуры до около 20° мороза, днем – 10-12°, на дорогах местами гололедица. Без осадков.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Городские власти просят водителей быть внимательными на дорогах, пешеходам рекомендуется переходить дорогу только в установленных для этого местах и быть осмотрительными.

Советы водителям:

  • соблюдайте скоростной режим, дистанцию и откажитесь от рискованных маневров, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций;
  • при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайте скорость до минимума;
  • не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фонари;
  • при ухудшении погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедом на дорогах не используйте автотранспорт с "летними" шинами.

Советы пешеходам:

  • ходите не спеша, ноги слегка расслабьте и немного согните в коленях, ступайте на всю подошву;
  • не держите руки в карманах – это увеличивает возможность не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов и сотрясений мозга. Размахивайте руками в такт ходьбы – так лучше удержать равновесие;
  • при нарушении равновесия во время ходьбы в гололед попробуйте быстро присесть, это наиболее реальный шанс удержаться на ногах;
  • если падения не избежать – напрягите мышцы, сгруппируйтесь, а прикоснувшись к земле, попробуйте перекатиться, – удар, направленный на вас, уменьшит свою силу;
  • будьте внимательны и на тротуаре – автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить;
  • когда перебегают дорогу перед автомобилем, учтите, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раз;
  • обходите металлические крышки люков – как правило, они покрыты льдом.
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Источник:

"Сегодня"

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