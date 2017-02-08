В Киеве завтра похолодает до минус 20

По прогнозу Украинского гидрометцентра, 9 февраля ночью в столице ожидается снижение температуры до около 20° мороза, днем – 10-12°, на дорогах местами гололедица. Без осадков.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Городские власти просят водителей быть внимательными на дорогах, пешеходам рекомендуется переходить дорогу только в установленных для этого местах и быть осмотрительными.

Советы водителям:

соблюдайте скоростной режим, дистанцию и откажитесь от рискованных маневров, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций;

при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайте скорость до минимума;

не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фонари;

при ухудшении погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедом на дорогах не используйте автотранспорт с "летними" шинами.

Советы пешеходам: