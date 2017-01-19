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В Киеве женщина попала под машину из-за болтовни по телефону http://www.segodnya.ua/img/article/7898/44_main.1484833339.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7898/44_tn.1484833339.jpg Происшествия Женщина переходила дорогу в неположенном месте, говоря по мобильному  

В Киеве женщина попала под машину из-за болтовни по телефону

Сегодня, 15:42

Женщина переходила дорогу в неположенном месте, говоря по мобильному

 

На Стельмаха женщина попала под авто. Фото: Владимир М.
На Стельмаха женщина попала под авто. Фото: Владимир М.

В Киеве на улице Стельмаха произошло ДТП с пострадавшими.

59-летняя женщина, разговаривая по телефону, пошла через дорогу в неположенном месте, глядя вдаль, прямо перед автомобиль "Фольксваген".

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Фото: Владимир М.

Пешеход пострадала и была госпитализирована с травмами ноги и ушибами. На месте работает оперативно-следственная группа и патруль полиции.

Напомним, несколько дней назад в Киеве на Отрадном возле НАУ произошло ДТП: на нерегулируемом переходе автомобиль Acura сбил девочку. Ребенка госпитализировали в "Охматдет".
ДТП, пешеход, сбил, женщина, патруль, фольксваген, пострадала
Автор:

Влад Антонов

Источник:

"Сегодня"

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