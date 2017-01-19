В Киеве женщина попала под машину из-за болтовни по телефону
Женщина переходила дорогу в неположенном месте, говоря по мобильному
В Киеве на улице Стельмаха произошло ДТП с пострадавшими.
59-летняя женщина, разговаривая по телефону, пошла через дорогу в неположенном месте, глядя вдаль, прямо перед автомобиль "Фольксваген".
Фото: Владимир М.
Пешеход пострадала и была госпитализирована с травмами ноги и ушибами. На месте работает оперативно-следственная группа и патруль полиции.
Напомним, несколько дней назад в Киеве на Отрадном возле НАУ произошло ДТП: на нерегулируемом переходе автомобиль Acura сбил девочку. Ребенка госпитализировали в "Охматдет".
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