В Киеве женщина сбежала от буйного сожителя через балкон на пятом этаже

В столице ночью женщина напугала соседей, оказавшись у них на балконе. Соседи решили, что к ним лезет грабитель и вызвали полицию, однако оказалось, что киевлянка перебралась к ним по карнизу, убегая от бьющего ее сожителя, сообщил на своей странице в Facebook сотрудник Патрульной полиции Дмитрий Крештофов.

"Самое страшное не только то, что из-за этого "побега" женщина просто могла разбиться, а то, что писать заявление на своего "мужа" женщина отказалась. И личная статистика: из 20 вызовов "бьёт – значит любит" заявление пишет только одна-две", – рассказал коп.

Позже заявление на агрессивного мужчину все же написали.