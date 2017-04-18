В Киеве женщина сбежала от буйного сожителя через балкон на пятом этаже

Сегодня, 11:59

В два часа ночи киевлянка перебралась к соседям

Фото: Дмитрий Крештофов
Фото: Дмитрий Крештофов

В столице ночью женщина напугала соседей, оказавшись у них на балконе. Соседи решили, что к ним лезет грабитель и вызвали полицию, однако оказалось, что киевлянка перебралась к ним по карнизу, убегая от бьющего ее сожителя, сообщил на своей странице в Facebook сотрудник Патрульной полиции Дмитрий Крештофов.
"Самое страшное не только то, что из-за этого "побега" женщина просто могла разбиться, а то, что писать заявление на своего "мужа" женщина отказалась. И личная статистика: из 20 вызовов "бьёт – значит любит" заявление пишет только одна-две", – рассказал коп.

Позже заявление на агрессивного мужчину все же написали.
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Источник:

"Сегодня"

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