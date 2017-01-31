В Киеве женщина спугнула грабителей громким криком

Сегодня, 15:10

Незадачливые злодеи спрятали пистолет и ушли, но второе ограбление тоже не удалось

Грабители угрожали женщинам пистолетом. Фото: kyiv.npu.gov.ua
Грабители угрожали женщинам пистолетом. Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Киеве правоохранители задержали двух мужчин за ограбление и разбой.

Товарищи приехали в столицу из Житомирской области на заработки. По дороге в парк возле улицы Ереванской они встретили женщину. Один из злоумышленников достал предмет, похожий на пистолет, и, угрожая ей, потребовал деньги. Однако потерпевшая закричала, чем напугала злоумышленников. Они спрятали оружие и ушли. О происшествии женщина сразу сообщила в полицию.

В это время молодые люди начали искать другую жертву. На соседней улице им попалась на глаза другая женщина. Злоумышленники подошли и попытались силой отобрать у нее сумку. Женщина тоже стала звать на помощь. Мимо места происшествия шел мужчина, который помог потерпевшей отразить нападение и попытался задержать одного из злоумышленников. Его сообщник сначала убежал, но затем вернулся и забрал приятеля с собой.

Обоих злоумышленников по ориентировке задержал патруль полиции неподалеку от места событий. Жители Житомирской области задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, решается вопрос об избрании им меры пресечения. Оружие изъято и отправлено на экспертизу.

Напомним, полиция задержала две опасные банды, которые орудовали в пригородах столицы.
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"Сегодня"

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