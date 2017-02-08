В Киеве женщина воткнула нож в грудь сожителя

Во время застолья между женщиной и мужчиной возникла ссора

Во время ссоры киевлянка с ножом набросилась на сожителя. Мужчину с ранением грудной клетки госпитализировали в больницу.

В дежурную часть Деснянского управления полиции от врача поступило сообщение о госпитализации в больницу 44-летнего мужчины с колото-резаным ранением груди. По словам пострадавшего, травму он получил дома в ходе конфликта с сожительницей.

По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа, которая установила личность 37-летней хозяйки квартиры на улице Милютенко (Лесной массив). Женщина подтвердила, что во время застолья между ней и мужем возникла ссора, которая переросла в драку с применением ножа.

Для выяснения обстоятельств киевлянку доставили в управление полиции, нож изъяли и направили на исследование. Данный факт следователи квалифицировали как умышленное тяжкое телесное повреждение и начали уголовное производство по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины. Женщине грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Напомним, на днях вышгородские полицейские задержали 63-летнего жителя с. Катюжанка, который под действием алкоголя убил свою жену и продолжал жить обычной жизнью вместе с ее бездыханным телом в течение 10 дней. Только потом, придя в себя от содеянного, вызвал "скорую".