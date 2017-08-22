В Киеве жителей дважды спасали от опасных насекомых

В ГСЧС Киева поступило сразу два необычных вызова: в понедельник жители жаловались на опасных насекомых, которые устроили гнезда в жилых домах.

"В 9:20 поступило сообщение с ул. Георгия Горюшко, 40 в Голосеевском районе. Люди рассказали, что рой шершней и пчел поселился под крышей четырехэтажного частного дома. Второй вызов поступил в 13:23 от жителей пятиэтажки на ул. Стеценко, 11 в Шевченковском районе. Там рой шершней поселился между четвертым и пятым этажами, на балконе одной из квартир", – рассказали в ГСЧС Киева.

Чтобы защитить людей от укусов, спасатели уничтожили насекомых с помощью аэрозольного генератора "Штиль".

Напомним, в конце июня в квартире в центре Киева поселился рой шершней. Жителей от насекомых спасал "спецназ".