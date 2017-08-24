В Киеве жители дома сами задержали квартирного вора

Под каждым окном поставили по мужчине, чтобы не дать злоумышленнику сбежать

На улице Огородной (Соломенский район столицы) небезразличные киевляне своими силами задержали квартирного вора.

Как сообщает "Магнолия ТВ", сначала люди заметили, как подозрительный незнакомец слоняется вокруг соседского дома, а позже стали свидетелями обворовывания квартиры.

Когда местные жители увидели, как злоумышленник взбирается по газовой трубе и вскрывает ножом окно квартиры на втором этаже, то вызвали полицию. Однако вор успел обчистить квартиру до приезда правоохранителей. Тогда, чтобы не дать уйти преступнику, соседи окружили дом по периметру. Под каждым окном стоял мужчина. Осознав, что оказался в ловушке, злоумышленник все же попытался бежать, однако был тут же пойман.

Когда приехали полицейские, им оставалось лишь надеть наручники на горе-домушника.

Напомним, похожий случай произошел в июле в Дарницком районе Киева, на ул. Драгоманова, где жители одного из домов самостоятельно поймали вора-домушника, пытавшегося вскрыть соседнюю с ними квартиру.