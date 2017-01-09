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В Киеве жители дома сами задержали преступника (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7865/40_main.1483962112.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7865/40_tn.1483962112.jpg Происшествия Мужчина загрузил в свое авто 46 чужих коробок с автомобильными фарами  

В Киеве жители дома сами задержали преступника (фото)

Сегодня, 13:41

Мужчина загрузил в свое авто 46 чужих коробок с автомобильными фарами

 

В Киеве полицейские задержали вора автозапчастей. Мужчина вместе с товарищем проник в подвальное помещение дома, откуда пытался украсть коробки с автомобильными фарами. Убежать с похищенным ему помешали местные жители, которые вызвали полицию.

В дежурную часть Оболонского управления полиции поступило сообщение о том, что неизвестные мужчины выносят из подвала дома коробки и грузят их в автомобиль. На место срочно прибыли наряды патрульной полиции и следственно-оперативная группа района.

На месте происшествия полицейские застали одного из правонарушителей, которого уже задержали жители дома. Он не смог объяснить четко правоохранителям, зачем и с какой целью загружает осветительные приборы.

Вскоре полицейские выяснили, что мужчина вошел в складское помещение в подвале дома и пытался просто похитить автозапчасти. Злоумышленник загрузил в свой автомобиль сорок шесть коробок, но убежать не успел.

При осмотре транспортного средства, правоохранители обнаружили несколько пар перчаток и монтажный лом. Изъятые вещественные доказательства направлены на соответствующие экспертные исследования.

По данному факту следственным отделом начато уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет тюремного заключения.

В полиции выяснили, что 27-летний мужчина ранее проблем с законом не имел. Сейчас уроженцу Хмельницкой области сообщено о подозрении в совершении преступления. Личность и местонахождение его сообщника правоохранители устанавливают.
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Источник:

"Сегодня"

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