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В киевской маршрутке во время работы умер водитель http://www.segodnya.ua/img/article/7895/12_main.1484753006.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7895/12_tn.1484753006.jpg Происшествия Мужчина скончался от внезапного сердечного приступа, привезя пассажиров на конечную остановку

В киевской маршрутке во время работы умер водитель

Сегодня, 17:22

Мужчина скончался от внезапного сердечного приступа, привезя пассажиров на конечную остановку

Водитель умер за рулем
Водитель умер за рулем

В Киеве во время работы в маршрутке в понедельник умер водитель. Это произошло в автобусе, который курсирует по маршруту №14 М (станция метро "Нивки" — Лесорассадник). Мужчина привез пассажиров на конечную остановку и внезапно скончался.

"Водителю было 66 лет. У него случился сердечный приступ, и он умер на конечной остановке "Лесорассадник". Он работал у нас с 1972 года в АП-5. Все было хорошо. Он пришле на работу прошел медосморт – проверил давление и алкотест. Дальше он вышел на маршрут, работал. А в 10:32 после часа пика, на конечной, у него не выдержало сердце. Мы приносим свои собелзнования родным и близким нашего сотрудника и скорбим вместе с ними", – сообщили нам в КП "Киевпастранс".
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Автор:

Александр Марущак

Источник:

"Сегодня"

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