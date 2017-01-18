В киевской маршрутке во время работы умер водитель

В Киеве во время работы в маршрутке в понедельник умер водитель. Это произошло в автобусе, который курсирует по маршруту №14 М (станция метро "Нивки" — Лесорассадник). Мужчина привез пассажиров на конечную остановку и внезапно скончался.

"Водителю было 66 лет. У него случился сердечный приступ, и он умер на конечной остановке "Лесорассадник". Он работал у нас с 1972 года в АП-5. Все было хорошо. Он пришле на работу прошел медосморт – проверил давление и алкотест. Дальше он вышел на маршрут, работал. А в 10:32 после часа пика, на конечной, у него не выдержало сердце. Мы приносим свои собелзнования родным и близким нашего сотрудника и скорбим вместе с ними", – сообщили нам в КП "Киевпастранс".