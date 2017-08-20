В киевском Гидропарке нашли тайник с тротилом и патронами

Сотрудники СБУ обнаружили на территории Гидропарка огромный арсенал: тайник был обустроен в кустах в пешеходной зоне, где ежедневно гуляли десятки людей. "Изъяли десять тротиловых шашек, закамуфлированных под хозяйственное мыло, большое количество патронов и боеприпасов разного калибра", — сообщили в СБУ.

Правоохранители выясняют, кто обустроил тайник и с какой целью, злоумышленникам грозит от 3 до 7 лет тюрьмы.

Фото: СБУ

Боеприпасы на улицах уже стали обыденным делом. Только за последние три месяца было много опасных находок. На пр-те Маяковского дворник нашла гранату в пакете под окнами жилого дома. На Днепровской набережной и на Воздухофлотском пр-те прохожие находили гранаты просто посреди дороги, а на ул. Телиги — в песке на детской площадке. А в минувшую субботу в селе Ивановка на Киевщине 13-летний мальчик был ранен найденным запалом от гранаты.