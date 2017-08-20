В киевском Гидропарке нашли тайник с тротилом и патронами

Вчера, 23:57

Изъяли десять тротиловых шашек, закамуфлированных под хозяйственное мыло

Гидропарк. Опасный схрон обнаружили в пешеходной зоне. Фото: СБУ
Гидропарк. Опасный схрон обнаружили в пешеходной зоне. Фото: СБУ

Сотрудники СБУ обнаружили на территории Гидропарка огромный арсенал: тайник был обустроен в кустах в пешеходной зоне, где ежедневно гуляли десятки людей. "Изъяли десять тротиловых шашек, закамуфлированных под хозяйственное мыло, большое количество патронов и боеприпасов разного калибра", — сообщили в СБУ.

Правоохранители выясняют, кто обустроил тайник и с какой целью, злоумышленникам грозит от 3 до 7 лет тюрьмы.

20953485_1717797961856724_1673373825100211645_n_01

Фото: СБУ

Боеприпасы на улицах уже стали обыденным делом. Только за последние три месяца было много опасных находок. На пр-те Маяковского дворник нашла гранату в пакете под окнами жилого дома. На Днепровской набережной и на Воздухофлотском пр-те прохожие находили гранаты просто посреди дороги, а на ул. Телиги — в песке на детской площадке. А в минувшую субботу в селе Ивановка на Киевщине 13-летний мальчик был ранен найденным запалом от гранаты.
сбу, арсенал, гидропарк, тайник, схрон
Автор:

Наталья Мамчур

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

Под Киевом женщина нашла склад с боевым оружием: новые подробности

25 Июля, 17:56

Находку жительница села хотела сдать в металлолом

Происшествия

Женщина принесла домой два гранатомета и предложила мужу сдать их на металлолом

Под Киевом нашли тайник с гранатометами

23 Июля, 23:57

Оружие находилось в заброшенном доме

Происшествия

В Киевской области задержали опасного преступника-француза

19 Августа, 15:44

Иностранец был  осужден к семи годам лишения свободы за хищение у европейских компаний 200  миллионов евро

Украина

СБУ предостерегла украинцев. Фото: buhbiz.com.ua

Украине грозит масштабная кибератака: СБУ дала рекомендации, как защититься

18 Августа, 16:40

Предыдущая атака с помощью вируса "Petya" могла быть лишь подготовкой для новой волны, считают спецслужбы

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования