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В киевском Гидропарке произошла стрельба, пострадали трое мужчин http://www.segodnya.ua/img/article/7901/75_main.1484916361.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7901/75_tn.1484916361.jpg Происшествия Двое киевлян и житель Черниговщины получили ранения головы, грудной клетки и других частей тела  

В киевском Гидропарке произошла стрельба, пострадали трое мужчин

Сегодня, 14:44

Двое киевлян и житель Черниговщины получили ранения головы, грудной клетки и других частей тела

 

Во время осмотра места ЧП полицейские обнаружили устройство для отстрела резиновыми пулями
Во время осмотра места ЧП полицейские обнаружили устройство для отстрела резиновыми пулями. Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

В киевском Гидропарке произошел конфликт: двое злоумышленников начали драку с применением оружия. Полицейские задержали их на месте.

Около 22 часов в дежурную часть Днепровского управления полиции поступило сообщение о том, что на территории Гидропарка неизвестный устроил стрельбу. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа районного управления, а также группы быстрого реагирования.

По прибытию правоохранители установили личности двух граждан – 37-летних жителей городов Киева и Броваров, которые во время драки в кафе применили оружие. В результате трое мужчин, двое киевлян и житель Черниговщины, получили ранения головы, грудной клетки и других частей тела. После оказания первой помощи пострадавших госпитализировали. Их жизни ничего не угрожает.

Во время осмотра места происшествия полицейские обнаружили предмет, похожий на устройство для отстрела резиновыми пулями ПМ-РФ, и 10 гильз. Их изъяли и направили на экспертные исследования, а злоумышленников задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следственным отделом Днепровского управления полиции сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований, уголовное производство расследуется по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Мужчинам грозит до семи лет лишения свободы.
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Источник:

"Сегодня"

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