ФОТОФАКТ. В киевском хлебном магазине обнаружили живую мышь
В соцсетях шутят, что грызун пришел пообедать
В Киеве на проспекте Маяковского в одном из хлебных магазинов сфотографировали мышь. Фото выложено в группе ТРОЕЩИНА ВК* Киев Вконтакте. Пользователи соцсети шутят, мол, "мышка пришла на обед".
"Ей тоже холодно, ищет, где погреться", – добавляет Николай Притула.
Правда, не все так благосклонно отнеслись к появлению грызуна в продуктовом магазине. "Пишут, холодно мышке, мышка тоже хочет кушать... А та мышка нагадит, хлебушек упал, продавец стряхнул и вам его продал", – пишет Татьяна Крупчинская.
Фото: vk.com/troyeshchyna_array
Комментарии