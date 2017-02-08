ФОТОФАКТ. В киевском хлебном магазине обнаружили живую мышь

В Киеве на проспекте Маяковского в одном из хлебных магазинов сфотографировали мышь. Фото выложено в группе ТРОЕЩИНА ВК* Киев Вконтакте. Пользователи соцсети шутят, мол, "мышка пришла на обед".

"Ей тоже холодно, ищет, где погреться", – добавляет Николай Притула.

Правда, не все так благосклонно отнеслись к появлению грызуна в продуктовом магазине. "Пишут, холодно мышке, мышка тоже хочет кушать... А та мышка нагадит, хлебушек упал, продавец стряхнул и вам его продал", – пишет Татьяна Крупчинская.

Фото: vk.com/troyeshchyna_array