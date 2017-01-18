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В киевском хостеле пьяный мужчина угрожал людям оружием (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7893/17_main.1484731147.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7893/17_tn.1484731147.jpg Происшествия Мужчина приехал из Запорожской области и была судим за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков

В киевском хостеле пьяный мужчина угрожал людям оружием (фото)

Сегодня, 11:18

Мужчина приехал из Запорожской области и была судим за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков

В одном из мотелей в Дарницком районе Киева у 32-летнего мужчины полицейские обнаружили незарегистрированный пистолет.

Около трех часов ночи от администратора мотеля в полицию поступило сообщение о том, что молодой человек, который находится в этом заведении, ведет себя неадекватно: угрожает всем оружием и кричит.

На место срочно прибыла следственно-оперативная группа Дарницкого управления полиции.

На месте правоохранители выяснили: мужчина находился в нетрезвом состоянии. Сам он из Запорожской области, ранее был судим за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Правоохранители обнаружили у правонарушителя незарегистрированное оружие, которым он угрожал гражданам.

По данному факту следственным отделом Дарницкого управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю избранную меру пресечения – содержание под стражей.

Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.
оружие, пьяный, мужчина, правоохранители, мотель, уголовное производство
Источник:

"Сегодня"

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