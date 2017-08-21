В киевском метро мужчина с ножом приставал к пассажирам

Сегодня, 12:21

Во время личного досмотра у него изъяли вещество, похожее на метадон

 

Мужчина угрожал ножом пассажирам метро. Фото: kyiv.npu.gov.ua
Мужчина угрожал ножом пассажирам метро. Фото: kyiv.npu.gov.ua

В киевском метро мужчина приставал к пассажирам, угрожая им ножом.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Киева, происшествие произошло в пятницу на станции метро "Петровка". Вследствие данного инцидента никто не пострадал.

Вечером к правоохранителям обратился мужчина с сообщением о том, что незнакомец в вагоне поезда дерзко приставал к девушке. Пассажир сделал ему замечание, на что тот агрессивно отреагировал, достал нож и стал им размахивать. Пассажиры, которые находились в вагоне, задержали хулигана и передали его правоохранителям.

Полиция установила личность злоумышленника, им оказался 36-летний гражданин другого государства. Во время личного досмотра у него изъяли нож и кристаллоподобное вещество, похожее на метадон. Эти вещи направили на проведение экспертного исследования.

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Фото: kyiv.npu.gov.ua

Следственным отделом управления полиции в метрополитене начаты уголовные производства по ч. 3 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

Управление полиции в метрополитене ГУ НП в Киеве обращается к очевидцам и свидетелям данного происшествия с просьбой обратиться в дежурную часть Управления для дачи показаний по этому поводу. Контактный телефон: 482 52 53.

Напомним, в Киеве на Борщаговке парень серьезно ранил ножом троих прохожих. Молодые люди вышли из торгового заведения и у них возник конфликт с неизвестными.
метро, нож, мужчина, пассажиры, метадон
Источник:

"Сегодня"

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