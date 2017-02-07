В киевском метро поймали карманника

Сегодня, 10:56

Вора взяли под стражу, ему грозит тюремный срок

Кошелек с деньгами вернули потерпевшей
Кошелек с деньгами вернули потерпевшей

В Киеве во время проезда в столичном метрополитене одна из пассажирок заметила странного мужчину. При посадке в вагон он пристально наблюдал за ней. На станции метро "Дружбы Народов" женщина вышла – и уже на эскалаторе обнаружила отсутствие кошелька. Не медля, потерпевшая сразу обратилась к работнику полиции, рассказали в ГУ НП столицы.

Узнав от заявительницы особые приметы подозрительного незнакомца, правоохранители остановили мужчину, который подходил по описанию. В ходе личного досмотра полицейские обнаружили и изъяли похищенный кошелек, в котором было более 3000 гривен и банковские карточки.

Потерпевшая подтвердила, что изъятые вещи действительно принадлежат ей. Вещественное доказательство – кошелек с деньгами – вернули владелице.

Следственным отделом управления полиции в метрополитене Главного управления Национальной полиции в городе Киеве начато уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, злоумышленника задержали на основании ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Вору сообщено о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до трех лет лишения свободы.
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Источник:

"Сегодня"

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