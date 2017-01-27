В киевском метро вор украл 24 тысячи гривен

Сегодня, 10:40

Потерпевший вез деньги, чтобы заплатить за обучение дочери

В киевском метро вор украл 24 тысячи гривен

К работнику полиции в метрополитене обратился 52-летний киевлянин, который сообщил, что во время проезда в вагоне метро он обнаружил отсутствие своего кошелька. Мужчина перевозил около 24 тысяч гривен, которые он должен был заплатить за обучение дочери, а также банковские карты и водительское удостоверение, рассказали в ГУ НП Киева.

Информацию о происшествии передали по всем станциям метрополитена. Уже через несколько часов правоохранители задержали человека, который подозревается в совершении преступления.

Во время личного досмотра вещей у задержанного обнаружили украденные вещи – кошелек и документы на имя потерпевшего.

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Похитителем оказался 40-летний мужчина, который имеет погашенную судимость за совершение аналогичного преступления. Злоумышленника задержали на основании ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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Следственным отделом управления полиции в метрополитене Главного управления Национальной полиции в городе Киеве начато уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до трех лет наказания.
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Источник:

"Сегодня"

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