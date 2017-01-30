В киевском метро задержали мужчину с холодным оружием
Киевлянин объяснил, что нашел кастет в подземном переходе и оставил себе как сувенир
На станции киевского метро правоохранители обнаружили у мужчины кастет.
Сотрудники управления полиции в метрополитене Главного управления полиции в Киеве в вестибюле станции метро "Выдубичи" задержали подозрительного молодого человека и пригласили в комнату полиции. Во время поверхностного осмотра у него обнаружили и изъяли из центрального отделения сумки кастет.
Фото: kyiv.npu.gov.ua
26-летний мужчина объяснил, что нашел холодное оружие в подземном переходе возле станции метро и оставил себе в качестве сувенира.
Следственным отделом начато уголовное производство по ч. 2 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Изъятый предмет отправлен на экспертное исследование. Злоумышленнику грозит до трех лет заключения.
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