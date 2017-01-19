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В киевском метро задержали мужчину с "наганом" http://www.segodnya.ua/img/article/7897/8_main.1484817733.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7897/8_tn.1484817733.jpg Происшествия При себе у мужчины также был пакет с марихуаной  

В киевском метро задержали мужчину с "наганом"

Сегодня, 11:21

При себе у мужчины также был пакет с марихуаной

 

Киевлянин рассказал правоохранителям, что револьвер он якобы нашел год назад на Харьковщине.
Киевлянин рассказал правоохранителям, что револьвер он якобы нашел год назад на Харьковщине.

В киевском метрополитене на станции "Теремки" задержали мужчину с оружием.

Вечером на конечной станции подземки работники полиции остановили мужчину, который вел себя подозрительно и имел признаки алкогольного опьянения. Правоохранители пригласили его в комнату полиции для установления личности. Во время поверхностного осмотра у мужчины обнаружили и изъяли предмет, похожий на пистолет. Соответствующего разрешения на оружие у него не было.

25-летний киевлянин рассказал правоохранителям, что револьвер он якобы нашел год назад на Харьковщине и оставил себе в целях самообороны. Патроны к нему изготовил собственноручно.

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Фото: kyiv.npu.gov.ua

"Наган" с патронами (7 штук) и пакет с измельченным веществом зеленого цвета, похожим на марихуану, изъяли и направили на проведение экспертизы. Мужчину задержали на основании ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следственным отделом начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и по ч. 1 ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.
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Источник:

"Сегодня"

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