В киевском метро задержали военнослужащего с гранатой и патронами (фото)

Сегодня, 12:07

Мужчина объяснил, что нашел эти предметы возле полигона

 


Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Киеве на станции метро "Житомирская" полиция остановила военнослужащего с арсеналом боеприпасов.

Около полуночи сотрудники управления полиции в метрополитене Главного управления полиции в Киеве в вестибюле задержали 29-летнего мужчину, который перевозил в сумке большое количество патронов. Правоохранители обнаружили 600 патронов калибра 7,62 мм, 54 тротиловые шашки, 100 запалов к тротиловым шашкам и гранату РГД.

По предварительной информации, уроженец Житомирской области проходит службу в одной из воинских частей. С его слов, все предметы он нашел во рве возле полигона в городе Гончаровск и вез домой для использования в личных целях.

Следственным отделом управления полиции в метрополитене Главного управления полиции в городе Киеве начато уголовное производство по ч. 2 ст. 410 (Похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого военного имущества, а также завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Изъятый арсенал направлен на экспертное исследование. Парню грозит до десяти лет тюремного заключения.

Напомним, в январе в столичном метро на станции "Теремки" задержали мужчину с револьвером.
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Источник:

"Сегодня"

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