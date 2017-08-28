В киевском парке произошла стрельба, есть пострадавшие

Сегодня, 09:52

На двоих мужчин с собакой напали неизвестные, вооруженные пистолетом

 


В парке произошел конфликт со стрельбой. Фото: facebook.com/KyivOperativ

В парке произошел конфликт со стрельбой. Фото: facebook.com/KyivOperativ

В парке произошел конфликт со стрельбой. Фото: facebook.com/KyivOperativ

В парке произошел конфликт со стрельбой. Фото: facebook.com/KyivOperativ

В парке произошел конфликт со стрельбой. Фото: facebook.com/KyivOperativ

В парке произошел конфликт со стрельбой. Фото: facebook.com/KyivOperativ

В парке произошел конфликт со стрельбой. Фото: facebook.com/KyivOperativ

В Киеве на улице Кирилловской произошла стрельба с пострадавшими.

Как пишет "Киев Оперативный", в парке напротив домов 116А и 118 мужчина со своим другом выгуливали собаку. Внезапно на одного из них напал неизвестный, начал упрекать в какой-то разборке, которая произошла на Ветряных Горах.

Из-за кустов вышли еще двое мужчин и началась драка, в ходе которой один из нападавших достал пистолет и сделал около пяти-шести выстрелов. Одна из пуль попала в спину мужчины с собакой, вторая – его другу в колено. Затем нападавшие скрылись.

Медики оказали первую помощь пострадавшему. Судя по ране, стреляли из травматического оружия.

На месте работала следственно-оперативная группа, патрули полиции и ППОП Кордон.

Напомним, в воскресенье в одном из столичных парков также произошла стрельба.
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